Череповецкий подросток догнал и наказал магазинного вора
Парень самостоятельно задержал 22-летнего воришку
Василий со своим отцомФото: УФССП по Вологодской области
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17-летний студент Череповецкого металлургического колледжа самостоятельно задержал преступника: в районе Архангельской он с друзьями услышал крик - вор с двумя подельниками схватил бутылку водки и побежал. Молодой человек нагнал преступника и повязал. Пресс-служба УФССП России по Вологодской области, что вор передан полиции. По словам череповчанина, они не были знакомы с "бегуном", просто воровство считает неправильным.
Юноше нравится бокс и пулевая стрельба. Отец Василия Иванова работает в отделе судебных приставов и очень гордится сыном.
ИСТОЧНИК KP.RU