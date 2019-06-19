Череповецкий подросток догнал и наказал магазинного вора

19 Июнь 22:00 2019-06-19T22:00:12+03:00

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17-летний студент Череповецкого металлургического колледжа самостоятельно задержал преступника: в районе Архангельской он с друзьями услышал крик - вор с двумя подельниками схватил бутылку водки и побежал. Молодой человек нагнал преступника и повязал. Пресс-служба УФССП России по Вологодской области, что вор передан полиции. По словам череповчанина, они не были знакомы с "бегуном", просто воровство считает неправильным.

Юноше нравится бокс и пулевая стрельба. Отец Василия Иванова работает в отделе судебных приставов и очень гордится сыном.

ИСТОЧНИК KP.RU