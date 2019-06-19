100-тысячную комиссию удержал "СКБ-банк" с череповчанина

СЕГОДНЯ 21:41 2019-06-19T21:43:22+03:00

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Арбитражный суд Вологодской области вынес решение по делу вологодского предпринимателя и "СКБ-банка". Мужчина открыл в банке "содействия коммерции и бизнесу" счет, который заблокировали, как поясняет банк, по причине требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк попросил у предпринимателя отчет о тратах его денег. Мужчина решил просто закрыть счет и перевести деньги в другую организацию - за такой перевод СКБ взял 95 175 рублей 46 копеек комиссии. В правилах банка комиссия за перевод появилась прямо в день подачи заявления на перевод, ранее такого не было.

Арбитражный суд Вологодской области признал, что хитрые банкиры таким образом «неосновательно обогатились». С банка взыщут сумму в полном объеме плюс проценты за использование денег, госпошлину и часть трат на юридические услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU