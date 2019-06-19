В Вологде после скандала открыли городской пляж

СЕГОДНЯ 21:26 2019-06-19T21:26:53+03:00

Пляж признали безопасным не с первого раза в этом сезоне

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В конце третьей недели июня в Вологде городской пляж в парке Мира признали безопасным и готовым принять посетителей. 10 июня ожидаемого торжественного открытия не произошло - комиссия обнаружила непозволительные промахи подрядчика. Теперь прибрежная полоса очищена от ила, установлены 2 спасательных круга, положена свежая песочная насыпь. Теперь ответственная фирма должна весь сезон содержать пляж в чистоте, потом объект подготовят к холодам.

С 8 до 20 00 каждый день два спасателя будут присматривать за отдыхающими. Есть аптечка и средства спасения. Однако, черный шар показывает отдыхающим, что купаться не рекомендуется, река не соответствует санитарным нормам.

Еще в мае были покрашены навесы, раздевалки, проведен ремонт ограды, поставлены мусорки, почищен туалет, освежены лежаки.

ИСТОЧНИК KP.RU