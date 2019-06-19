4 ИЖа нашел вологжанин у себя на чердаке

СЕГОДНЯ 21:14 2019-06-19T21:14:33+03:00

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68-летний вологжанин обнаружил древние ружья в сарае дома родителей. Мужчина снес оружие специалистам Росгвардии. По его словам, о существовании опасных предметов он не знал - отец умер еще в 70-х и больше никто вещи в постройке не изучал. По словам сына, родитель ходил в экспедиции лесопроектов.

Среди находок 4 ИЖа: ИЖ-5 (из ранних версий оружия) и три ИЖ-17. Не хватает одного приклада и одного ствола. Сейчас эксперты-криминалисты УМВД подробно изучают предметы.

Росгвардия напоминает, что при добровольной сдаче подобных предметов, уголовную ответственность за незаконное хранение снимают. За боеприпасы полагается 10 рублей штука, за боевое оружие 4000, гражданское до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU