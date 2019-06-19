2019-06-19T21:01:54+03:00
Звезды

В Вологде пройдут конкурсы по скоростному поеданию

В конце июня в областной столице организуют гастрономический фестиваль
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 июня в Вологде пройдет гастрономический фестиваль "Вологда со вкусом". Ожидается ярмарка "Ресторанный дворик" - участие примут 16 местных ресторанов. Будут бесплатные кулинарные мастер-классы, конкурсы по поеданию пельменей и бургеров (в 14:30 и 18:30).

Рэпер MC Doni, участник лейбла "Black Star", пообещал показать свои кулинарные способности вологжанам. Он собирается приготовить каравайгер размером 30-40 см в диаметре: смесь бургера и каравая. Ему будет помогать известный шеф-повар Дмитрий Блинников. Мероприятие пройдет на площади Революции с 15:30, вечером ожидается концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Череповецкий подросток догнал и наказал магазинного вора
100-тысячную комиссию удержал "СКБ-банк" с череповчанина
В Вологде после скандала открыли городской пляж
4 ИЖа нашел вологжанин у себя на чердаке
В Череповце мошенница 13 раз обманула доверчивых знакомых на крупные суммы
Вор взломал комнату, пока хозяйка была на даче
Два юных мотоциклиста попали под ВАЗ и оказались в больнице
В центре Вологды БМВ сбила мотоциклиста
Вологодских школьников из малообеспеченных семей будут кормить на 15 рублей лучше
В торговом центре "Аксон" загорелась электропроводка
Под Вологдой иномарка врезалась в лося
Погибшего человека нашли в вологодском гараже
Иностранца, находящегося в федеральном розыске, вышлют из Вологды
Два вологодские программиста нанесли ущерб 555 тысяч рублей, используя контрафактные программы
Угнанный у вологжанки велосипед нашли в соседней области
В Череповце несовершеннолетним нельзя алкоголь, табак и ходить на пляж
В Вологде жгут сараи
Анна Семенович отравилась в Вологде вареным языком
Блогерша из Грязовца блеснула на программе "Давай поженимся!"
Череповчанин выкинул жену с балкона
Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей
В Череповце спасатели разбудили продавщицу
Житель Никольска познакомился с череповчанкой и зарезал ее
Энергетический коллапс пережила Вологда