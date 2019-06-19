В Вологде пройдут конкурсы по скоростному поеданию

СЕГОДНЯ 21:01 2019-06-19T21:01:54+03:00

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29 июня в Вологде пройдет гастрономический фестиваль "Вологда со вкусом". Ожидается ярмарка "Ресторанный дворик" - участие примут 16 местных ресторанов. Будут бесплатные кулинарные мастер-классы, конкурсы по поеданию пельменей и бургеров (в 14:30 и 18:30).

Рэпер MC Doni, участник лейбла "Black Star", пообещал показать свои кулинарные способности вологжанам. Он собирается приготовить каравайгер размером 30-40 см в диаметре: смесь бургера и каравая. Ему будет помогать известный шеф-повар Дмитрий Блинников. Мероприятие пройдет на площади Революции с 15:30, вечером ожидается концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU