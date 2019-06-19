2019-06-19T17:36:32+03:00
Общество

В Череповце мошенница 13 раз обманула доверчивых знакомых на крупные суммы

Она пойдет под суд
Иван Чухнин
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Расследование уголовного дела, возбужденного в 2018 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», закончено.

47-летняя жительница Череповецкого района ранее не была судима. Но как установило следствие, женщина промышляла мошенничеством на протяжении 4 лет.

Жертвы ее преступных схем шли на поводу у мошенницы: они брали займы, кредиты в банках и даже ипотеку, чтобы передать ей наличные деньги.

Как сообщает пресс-служба УМВД области, в сентябре 2015 года женщина умела долги. Чтобы их погасить, она убедила знакомую взять займ в размере 700 000 рублей под залог недвижимости.

По договоренности квартира переходила в собственность третьему лицу, которое в свою очередь предоставило необходимую сумму.

Злоумышленница обязалась погасить имеющуюся задолженность в течение непродолжительного времени, после чего квартира должна была вернуться законному владельцу.

Однако потом, она, сославшись на временные финансовые трудности, под предлогом вернуть квартиру хозяйке, злоумышленница убедила ее под расписку перезанять нужную сумму.

Но опять деньги остались у мошенницы, которая была посредником в сделке.

А квартиру доверчивой знакомой она сумела перепродать, а деньги забрала себе.

Таким образом, знакомая дважды взяла на свое имя долг в размере более 1 млн. рублей и осталась без квартиры.

Всего было выявлено 13 эпизодам преступной деятельности.

Мошеннице грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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