2019-06-19T17:22:40+03:00
Общество

Вор взломал комнату, пока хозяйка была на даче

Он вынес все самое ценное: косу, музыкальный центр и тв-приставку
Иван Чухнин
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В Вологде задержали подозреваемого: кража со взломом произошла на Советском проспекте. Вологжанка 1980 г.р. сообщила, что в выходные она была на даче. А, вернувшись, увидела, что ее обокрали. Дверь комнаты была открыта, пропали музыкальный центр, тв-приставка и электрическая коса.

Ущерб женщина оценила в 8 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в тот день, когда вологжанка уехала на дачу, у ее соседа гуляли друзья.

Подозрение пало на участника застолья - гражданина 1988 г.р..

Он был задержан, и в полиции признался, что вынес из соседней комнаты вещи. Музыкальный центр и тв-приставку он успел продать, а деньги потратил. Электрическую косу вскоре вернут владелице.

Против вора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ - его обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище.

За преступление мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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