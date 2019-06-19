Два юных мотоциклиста попали под ВАЗ и оказались в больнице
Оба ехали бекз шлема
Фото Управления МВД Вологодской области.
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Два подростка, оседлавшие мотоцикл, оказались в больнице с серьезными травмами.
Об этом сообщает областное Управление МВД.
ЧП случилось 18 июня в 19:10 около дома № 7 на улице Мира в Молочном.
25-летний водитель автомобиля ВАЗ - 2114 сворачивал с дороги во двор, при этом он не уступил дорогу мотоциклу марки "Лифан", который двигался навстречу.
За рулем мотоцикла находился 15-летний подросток, у которого даже не было прав.
В результате юный мотоциклист и его 17-летний пассажир получили серьезные травмы - переломы ног и травмы головы.
К слову, парни ехали без шлемов.
ИСТОЧНИК KP.RU