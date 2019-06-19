Два юных мотоциклиста попали под ВАЗ и оказались в больнице

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-19T15:06:53+03:00

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Два подростка, оседлавшие мотоцикл, оказались в больнице с серьезными травмами.

Об этом сообщает областное Управление МВД.

ЧП случилось 18 июня в 19:10 около дома № 7 на улице Мира в Молочном.

25-летний водитель автомобиля ВАЗ - 2114 сворачивал с дороги во двор, при этом он не уступил дорогу мотоциклу марки "Лифан", который двигался навстречу.

За рулем мотоцикла находился 15-летний подросток, у которого даже не было прав.

В результате юный мотоциклист и его 17-летний пассажир получили серьезные травмы - переломы ног и травмы головы.

К слову, парни ехали без шлемов.

ИСТОЧНИК KP.RU