В центре Вологды БМВ сбила мотоциклиста
Байкер отправлен на больничную койку
ДТП произошло в самом центре города. Фото ОГИБДД Вологды.
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18 июня вечером в самом центре Вологда иномарка сбила мотоциклиста. ДТП произошло около 23 часов вечера на улице Мира.
Как сообщили в отделе ГИБДД Вологды, за рулем мотоцикла находился 24-летний мотоциклист.
28-летний водитель автомобиля БМВ 116 двигался по улице Мира от здания УМВД в сторону реки.
Именнно он совершал левый поворот на проспект Победы. При этом он не уступил дорогу мотоциклу Сузуки, ехавшему навстречу.
В результате аварии мотоциклист получил травмы. Он был госпитализирован в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU