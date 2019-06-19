2019-06-19T14:45:36+03:00
Происшествия

В центре Вологды БМВ сбила мотоциклиста

Байкер отправлен на больничную койку
Иван Чухнин
Поделиться:
ДТП произошло в самом центре города. Фото ОГИБДД Вологды.ДТП произошло в самом центре города. Фото ОГИБДД Вологды.
Изменить размер текста:

18 июня вечером в самом центре Вологда иномарка сбила мотоциклиста. ДТП произошло около 23 часов вечера на улице Мира.

Как сообщили в отделе ГИБДД Вологды, за рулем мотоцикла находился 24-летний мотоциклист.

28-летний водитель автомобиля БМВ 116 двигался по улице Мира от здания УМВД в сторону реки.

Именнно он совершал левый поворот на проспект Победы. При этом он не уступил дорогу мотоциклу Сузуки, ехавшему навстречу.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Он был госпитализирован в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вологодских школьников из малообеспеченных семей будут кормить на 15 рублей лучше
В торговом центре "Аксон" загорелась электропроводка
Под Вологдой иномарка врезалась в лося
Погибшего человека нашли в вологодском гараже
Иностранца, находящегося в федеральном розыске, вышлют из Вологды
Два вологодские программиста нанесли ущерб 555 тысяч рублей, используя контрафактные программы
Угнанный у вологжанки велосипед нашли в соседней области
В Череповце несовершеннолетним нельзя алкоголь, табак и ходить на пляж
В Вологде жгут сараи
Анна Семенович отравилась в Вологде вареным языком
Блогерша из Грязовца блеснула на программе "Давай поженимся!"
Череповчанин выкинул жену с балкона
Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей
В Череповце спасатели разбудили продавщицу
Житель Никольска познакомился с череповчанкой и зарезал ее
Энергетический коллапс пережила Вологда