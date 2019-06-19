В центре Вологды БМВ сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-19T14:45:36+03:00

ДТП произошло в самом центре города. Фото ОГИБДД Вологды.

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18 июня вечером в самом центре Вологда иномарка сбила мотоциклиста. ДТП произошло около 23 часов вечера на улице Мира.

Как сообщили в отделе ГИБДД Вологды, за рулем мотоцикла находился 24-летний мотоциклист.

28-летний водитель автомобиля БМВ 116 двигался по улице Мира от здания УМВД в сторону реки.

Именнно он совершал левый поворот на проспект Победы. При этом он не уступил дорогу мотоциклу Сузуки, ехавшему навстречу.

В результате аварии мотоциклист получил травмы. Он был госпитализирован в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU