Вологодских школьников из малообеспеченных семей будут кормить на 15 рублей лучше

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-19T14:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области планируется увеличить финансирование льготного питания для школьников. Сейчас в день на питание школьников из многодетных и малообеспеченных семей на питание выделяется из областного бюджета лишь 35 рублей. С начала учебного года эта сумма вырастет до 50 рублей. Поправки в областной бюджет будут внесены в ближайшее время.

Как сообщает официальный сайт Череповца, бесплатные завтраки в школах города металлургов получают 6 500 детей. По словам Людмилы Касаткиной, заместитель директора Центра социального питания Череповца, в основном предусмотрено одинаковое питание для льготников и детей, которые едят за свой счет.

- В начальной школе детей кормим завтраками на 40 рублей (35 рублей из областного бюджета, пять рублей — из городского), в средней школе на 45 рублей (35 — из областного бюджета, 10 — из городского), - привела цифры Людмила Касаткина. .

ИСТОЧНИК KP.RU