В Вологодской области появится отделение экстренной кардиологии
В Вологодской областной больнице оборудуют ещё одну рентгеноперационную. Она разместится на девятом этаже медицинского корпуса, что на Пошехонском шоссе.
Здесь оборудуют новое отделение – экстренной кардиологии. Оно станет частью регионального сердечно-сосудистого центра (РСЦ).
- Ввод отделения экстренной кардиологии и новой рентгеноперационной позводит оперировать в год более 1500 человек, то есть в три раза больше, чем в настояшее время, - пояснил главный врач областной больницы Дмитрий Ваньков.
Здесь разместятся кабинеты функциональной диагностики, где будут производиться ультразвуковые исследования, холтеровское мониторирование для диагностики нарушений ритма сердца. Появится система стресс-эхокардиография, – это один из скрининговых методов, позволяющий выявить ишемическую болезнь сердца и провести хирургическое лечение Также будет проводиться ранняя реабилитация.
- С первых дней после перевода из отделения реанимации пациенты начнут реабилитацию и возвращение к обычной жизни после перенесенного острого коронарного синдрома. И это, безусловно, улучшит прогноз пациентов, качества их жизни и в конечном итоге повлияет на снижение смертности от болезней системы кровообращения в нашем регионе, - отметил заведующий кардиологическим отделением Иван Барашков.
Стоимость ремонта и организации отделения экстренной кардиологии - 45 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU