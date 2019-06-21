В Вологодской области появится отделение экстренной кардиологии

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-21T14:16:29+03:00

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В Вологодской областной больнице оборудуют ещё одну рентгеноперационную. Она разместится на девятом этаже медицинского корпуса, что на Пошехонском шоссе.

Здесь оборудуют новое отделение – экстренной кардиологии. Оно станет частью регионального сердечно-сосудистого центра (РСЦ).

- Ввод отделения экстренной кардиологии и новой рентгеноперационной позводит оперировать в год более 1500 человек, то есть в три раза больше, чем в настояшее время, - пояснил главный врач областной больницы Дмитрий Ваньков.

Здесь разместятся кабинеты функциональной диагностики, где будут производиться ультразвуковые исследования, холтеровское мониторирование для диагностики нарушений ритма сердца. Появится система стресс-эхокардиография, – это один из скрининговых методов, позволяющий выявить ишемическую болезнь сердца и провести хирургическое лечение Также будет проводиться ранняя реабилитация.

- С первых дней после перевода из отделения реанимации пациенты начнут реабилитацию и возвращение к обычной жизни после перенесенного острого коронарного синдрома. И это, безусловно, улучшит прогноз пациентов, качества их жизни и в конечном итоге повлияет на снижение смертности от болезней системы кровообращения в нашем регионе, - отметил заведующий кардиологическим отделением Иван Барашков.

Стоимость ремонта и организации отделения экстренной кардиологии - 45 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU