Под Вологдой иномарка врезалась в лося
Животное погибло, пострадала женщина
Фото областного управления ГИБДД.
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В Вологодской области, в Грязовецком районе, произошло еще одно ДТП с лосем, закончившееся трагедией для животного. Дорогая иномарка разбита, пострадал человек.
Как сообщает ГИБДД, ЧП случилось 18 июня около 20:00 вечера.
За рулем иномарки был 38-летний водитель.
Навстречу "Тойоте Камри" на 9-м километре автодороги Илейкино — Шуйское выскочил лось.
В результате столкновения автомобиль разбит, травмы получила 39-летняя женщина - пассажирка Тойоты.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу Вологды.
ИСТОЧНИК KP.RU