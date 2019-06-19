2019-06-19T11:40:12+03:00
Происшествия

Под Вологдой иномарка врезалась в лося

Животное погибло, пострадала женщина
Иван Чухнин
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Фото областного управления ГИБДД.Фото областного управления ГИБДД.
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В Вологодской области, в Грязовецком районе, произошло еще одно ДТП с лосем, закончившееся трагедией для животного. Дорогая иномарка разбита, пострадал человек.

Как сообщает ГИБДД, ЧП случилось 18 июня около 20:00 вечера.

За рулем иномарки был 38-летний водитель.

Навстречу "Тойоте Камри" на 9-м километре автодороги Илейкино — Шуйское выскочил лось.

В результате столкновения автомобиль разбит, травмы получила 39-летняя женщина - пассажирка Тойоты.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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