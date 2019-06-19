Погибшего человека нашли в вологодском гараже
Следователи устанавливают пол, возраст и причины смерти
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В Вологде 17 июня 2019 года на улице Петрозаводской Вологды в
заброшенном гаражном боксе обнаружены останки человека.
О страшной находке в полицию сообщил прохожий.
Человек был в верхней одежде, предположительно, это мужчина без определенного места жительства. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти человека.
Как сообщает региональное СУ СК, назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению пола, возраста погибшего, а также причины смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU