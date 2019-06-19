Иностранца, находящегося в федеральном розыске, вышлют из Вологды
Полиция задержала гражданина Узбекистана
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Иностранца вышлют гна родину: в Вологде полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Вологодские полицейские задержали гражданина Узбекистана 1985 года рождения, он находился в федеральном розыске. Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных УК Узбекистана - по ч.1 ст.109 (Умышленное легкое телесное повреждение) и по ч.1 ст.140 (Оскорбление), преступления он совершил на родине. Иностранец был доставлен в отдел полиции №1 УМВД России по г. Вологде - после разбирательства должен быть решен вопрос об экстрадиции.
ИСТОЧНИК KP.RU