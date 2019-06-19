Два вологодские программиста нанесли ущерб 555 тысяч рублей, используя контрафактные программы

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-19T14:31:44+03:00

Они пойдут под суд

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В Вологде расследованы два уголовных дела о нарушении авторских прав.

Действия вологжан попали под статью Уголовного кодекса ч.2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав).

По информации следствия, 29-летний вологжанин оказывал платные услуги по установке различного программного обеспечения. В марте

2019 года мужчина купил в интернете контрафактную программу, правообладателем которого является Европейское акционерное общество «Графисофт СЕ».

После этого мужчина продал его - установил за 1400 рублей на чужой компьютер.

Компания «Графисофт СЕ» заявила ущерб в размере 297

тыс. рублей.

Выявлено, что в марте 2019 года другой вологданин - 38 лет совершил аналогичные действия. Он продал контрафактный

экземпляр программного продукта за 1300 рублей.

Ущерб компания «Графисофт СЕ» оценила в размере 258 тыс. рублей.

Подозреваемые признали вину, загладили

причиненный вред, в связи с чем оба уголовных дела направлены в суд с

ходатайством о прекращении и назначении виновным меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа.

По данным делам он не может превышать ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU