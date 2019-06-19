Два вологодские программиста нанесли ущерб 555 тысяч рублей, используя контрафактные программы
В Вологде расследованы два уголовных дела о нарушении авторских прав.
Действия вологжан попали под статью Уголовного кодекса ч.2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских прав).
По информации следствия, 29-летний вологжанин оказывал платные услуги по установке различного программного обеспечения. В марте
2019 года мужчина купил в интернете контрафактную программу, правообладателем которого является Европейское акционерное общество «Графисофт СЕ».
После этого мужчина продал его - установил за 1400 рублей на чужой компьютер.
Компания «Графисофт СЕ» заявила ущерб в размере 297
тыс. рублей.
Выявлено, что в марте 2019 года другой вологданин - 38 лет совершил аналогичные действия. Он продал контрафактный
экземпляр программного продукта за 1300 рублей.
Ущерб компания «Графисофт СЕ» оценила в размере 258 тыс. рублей.
Подозреваемые признали вину, загладили
причиненный вред, в связи с чем оба уголовных дела направлены в суд с
ходатайством о прекращении и назначении виновным меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа.
По данным делам он не может превышать ста тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU