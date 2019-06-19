Угнанный у вологжанки велосипед нашли в соседней области

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-19T09:24:22+03:00

Угонщик уехал в гости в Архангельскую область

Изменить размер текста: A A

В Великоустюгском районе велосипед был угнан в соседнюю область. Но его нашли.

Жительница города Красавино не обнаружила на своем месте велосипеда: он пропал.

Скоростной велосипед, она оценила в 13 тысяч рублей.

Она оставила технику в подъезде дома, не пристегнув его. Так что за ночь его украли.

В результате велосипед был обнаружен брошенным во дворе в поселке Приводино соседней Архангельской области.

Был вычислен и подозреваемый.

Им оказался молодой житель города Красавино 1997 г.р.

Оказывается, он был в гостях у знакомых. Возвращаясь, он увидел велосипед и решил на нем прокатиться до соседней области, где живут друзья.

Но уже в поселке у велосипеда порвалась цепь - технику пришлось бросить.

Благо увидел другой велосипед, который тут же угнал.

На этом же велосипеде он вернулся в Красавино. А там его уже ждали полицейские .

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Велолюбителю грозит лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU