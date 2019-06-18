В Череповце несовершеннолетним нельзя алкоголь, табак и ходить на пляж

18 Июнь 22:52 2019-06-18T22:52:36+03:00

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18 июня депутаты Гордумы Череповца расширили недопустимый возраст детей, находящихся без присутствия родителей в потенциально опасных местах, с 14 до 18 лет. Такими местами являются стройплощадки, промышленные площадки, берега и в акватории рек, в ночное время - подъезды, садоводческие хозяйстваа, различные виды бань, СТО, в торговые предприятия.

Однако Светлана Мурашкина (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних) разъяснила, что во время проверок специалисты будут смотреть по ситуации. Если подростки культурно себя ведут, не представляют опасности для себя и других - пусть отдыхают.

ИСТОЧНИК KP.RU