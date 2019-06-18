2019-06-18T22:40:42+03:00
Происшествия

В Вологде жгут сараи

В полдень в Заречье сожгли 8 деревянных сараев
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествияМесто происшествияФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня в половину первого дня на ликвидацию ЧП выехали 15 пожарных - в переулке Водников у дома 10а неизвестные подожгли деревянные сараи. Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области сообщает, что в постройки не было проведено электричество. На данный момент устанавливаются собственники помещений. В пожаре сгорело 80 квадратных метров постройки - повреждены стены, крыша и имущество. Люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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