В Вологде жгут сараи
В полдень в Заречье сожгли 8 деревянных сараев
Место происшествияФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня в половину первого дня на ликвидацию ЧП выехали 15 пожарных - в переулке Водников у дома 10а неизвестные подожгли деревянные сараи. Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области сообщает, что в постройки не было проведено электричество. На данный момент устанавливаются собственники помещений. В пожаре сгорело 80 квадратных метров постройки - повреждены стены, крыша и имущество. Люди не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU