В Вологде жгут сараи

18 Июнь 22:40 2019-06-18T22:40:42+03:00

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Сегодня в половину первого дня на ликвидацию ЧП выехали 15 пожарных - в переулке Водников у дома 10а неизвестные подожгли деревянные сараи. Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области сообщает, что в постройки не было проведено электричество. На данный момент устанавливаются собственники помещений. В пожаре сгорело 80 квадратных метров постройки - повреждены стены, крыша и имущество. Люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU