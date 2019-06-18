Анна Семенович отравилась в Вологде вареным языком

18 Июнь 22:30 2019-06-18T22:30:34+03:00

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В инстаграмме российская певица Анна Семенович поделилась, что ужасно отравилась на гастролях. По ее мнению, причиной был вареный язык. Все шесть часов езды от Вологды певицу мутило. Комсомольская правда подробно осветила данное происшествие. Звезде было так нехорошо, что она побелела и вызвала медиков. 39-летней женщине поставили капельницу. В связи с постельным режимом она даже пропустила традиционные конные скачки на Центральном Московском ипподроме.

ИСТОЧНИК KP.RU