2019-06-18T20:14:27+03:00
Общество

Блогерша из Грязовца блеснула на программе "Давай поженимся!"

Кира повторно выступила в эфире известной передачи
Евдокия САХАРОВА
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Выпуск передачи "Давай поженимся!" от 17.06.2019Выпуск передачи "Давай поженимся!" от 17.06.2019
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Сегодня на Первом канале вышел очередной выпуск программы "Давай поженимся!", но в этот раз женихов себе выбирала уроженка города Грязовец Вологодской области.

27-летняя Кира раскручивает свой блог в инстаграмм. На программе появилась со своей подругой Валерией. Девушка уже выступала на этой передаче в декабре прошлого года и отметила возникшую популярность. Блогерша даже выбрала себе одного из поклонников, но тот курил соли, а ее драгоценности заложил в ломбард. Пришлось расстаться. Лариса Гузеева посоветовала девушке завязывать с блогерством и искать простого парня с зарплатой в 30 тысяч рублей. Никнейм Багира тоже не устроил ведущих: "Вы не Багира! Какая вы Багира? Это всё равно, что я бы сейчас себя объявила Багирой, мне бы сказали: "Слышь ты, жирдяйкина старая!" На подружку невесты тоже напали - якобы она сбивает Киру с истинного пути.

На программе произошел скандал - один из женихов откровенно проигнорировал невесту и вышел к ее подруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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