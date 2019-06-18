Череповчанин выкинул жену с балкона

СЕГОДНЯ 19:49 2019-06-18T19:49:37+03:00

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15 июня в Череповце произошло ЧП: 27-летний мужчина в пылу ссоры просто выкинул свою гражданскую 23-летнюю жену с балкона второго этажа. По данным следствия, молодые люди выпивали, а девушка уже была судима. После совершения преступления любовник решил просто сбежать, но родня девушки бросилась в погоню.

Бегущую по улице Ленина группу около половины десятого вечера заметили полицейские: разъяренные родственники рассказали о произошедшем стражам порядка. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия, там уже обосновалась бригада скорой. У потерпевшей обнаружили многочисленные ушибы и переломы. Девушку госпитализировали, подозреваемого задержали. Очевидцы заявляют, что именно гражданский муж выкинул с балкона возлюбленную, хотя теперь потерпевшая утверждает, что выпала сама.

На данный момент ведется расследование и решается вопрос о возбуждении дела, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU