2019-06-18T19:33:10+03:00
Общество

Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей

Местные музыканты решили доехать от Череповца до Казани на авто
Евдокия САХАРОВА
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По информации из компании-перевозчика, череповецкие музыканты совершили рекордную поездку: на такси они проехали 1000 км от Череповца до Казани. Молодые люди увлекаются музыкой и везли с собой гитару. Поездка была заказана еще в начале месяца. За поездку на "Opel Zafira" череповчане заплатили всего 14 420 рублей. Поездка заняла около 16 часов.

В такой междугородней поездке можно отдохнуть и при этом не зависеть от расписания транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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