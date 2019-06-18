Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей
Местные музыканты решили доехать от Череповца до Казани на авто
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По информации из компании-перевозчика, череповецкие музыканты совершили рекордную поездку: на такси они проехали 1000 км от Череповца до Казани. Молодые люди увлекаются музыкой и везли с собой гитару. Поездка была заказана еще в начале месяца. За поездку на "Opel Zafira" череповчане заплатили всего 14 420 рублей. Поездка заняла около 16 часов.
В такой междугородней поездке можно отдохнуть и при этом не зависеть от расписания транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU