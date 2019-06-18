Череповчане проехались на такси за 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-18T19:33:10+03:00

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По информации из компании-перевозчика, череповецкие музыканты совершили рекордную поездку: на такси они проехали 1000 км от Череповца до Казани. Молодые люди увлекаются музыкой и везли с собой гитару. Поездка была заказана еще в начале месяца. За поездку на "Opel Zafira" череповчане заплатили всего 14 420 рублей. Поездка заняла около 16 часов.

В такой междугородней поездке можно отдохнуть и при этом не зависеть от расписания транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU