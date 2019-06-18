В Череповце спасатели разбудили продавщицу
В 11 вечера в скорую поступил звонок от неравнодушных прохожих
Изменить размер текста:
В ночь понедельника в Череповце произошел интересный случай. Покупатели ларька на Пионерской 21 обнаружили продавца на полу без движения. Череповчане вызвали медиков. Скорая не смогла попасть внутрь, так что пришлось вызвать и МЧС. Спасателям же удалось разбудить девушку - она прилегла отдохнуть на полу, пока не было покупателей, и крепко заснула. Проблем со здоровьем у продавца не обнаружили. .
ИСТОЧНИК KP.RU