В Череповце спасатели разбудили продавщицу

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-18T22:22:21+03:00

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В ночь понедельника в Череповце произошел интересный случай. Покупатели ларька на Пионерской 21 обнаружили продавца на полу без движения. Череповчане вызвали медиков. Скорая не смогла попасть внутрь, так что пришлось вызвать и МЧС. Спасателям же удалось разбудить девушку - она прилегла отдохнуть на полу, пока не было покупателей, и крепко заснула. Проблем со здоровьем у продавца не обнаружили. .

ИСТОЧНИК KP.RU