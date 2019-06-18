Житель Никольска познакомился с череповчанкой и зарезал ее

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-18T16:31:11+03:00

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В Череповце задержан мужчина по подозрению в убийстве женщины. ЧП случилось 17 июня.

В этот день в одной из квартир дома №28 по Кирилловскому шоссе города металлургов обнаружено тело 48-летней женщины - на ее груди зияла рана. Неподалеку найден окровавленный нож.

Подозрение пало на снимавшего эту квартиру 41-летнего жителя Никольского района, который приехал на заработки на местные стройки.

Тот подтвердил, что был пьяный, поссорился с женщиной и потому ударил ее ножом. С ней он был знаком несколько дней назад и уже дважды встречался. Труп он перенес на балкон, намереваясь скрыть произошедшее.

Потом мужчина ушел к знакомым, где за очередной рюмкой и рассказал о произошедшим. Те сообщили о ЧП в полицию.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU