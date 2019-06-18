2019-06-18T16:21:54+03:00
Происшествия

Энергетический коллапс пережила Вологда

Причины ЧП не названы
Иван Чухнин
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В Вологде произошло самое серьезное нарушение электроснабжения за последнее время. Его причины до сих пор не названы.

Как сообщили соцсети, 17 июня около шести часов вечера без света осталось около 50 тысяч человек. Обесточенным оказался центр, Верхний Посад, южная часть Заречья.

В результате пропал интернет, прекратилось радиовещание на некоторых частотах, была закрыта часть магазинов, перестали работать платёжные терминалы и банкоматы. На перекрестках оказались обесточенны светофорные объекты.

Энергетики не называют причину ЧП.

Как уточняет единая дежурная диспетчерская служба, часть Вологды была обесточена на 12 минут. После этого электроснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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