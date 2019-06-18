Вологодские полицейские конфисковали 86 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-18T16:05:22+03:00

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В Вологде сотрудники полиции изъяли порядка 86 литров непищевой спиртосодержащей продукции.

Сотрудники полиции провели очередной рейд по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В торговом павильоне, расположенном на улице Герцена, полицейские изъяли 859 бутылочек непищевой спиртосодержащей продукции общим объемом 85,9 литра.

В отношении продавца составлен протокол по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Ему грозит штраф в пять тысяч рублей с конфискацией незаконного алкоголя.

К слову, эта торговая точка не первый раз попадает в поле зрения полицейских.

Однако ни штраф, ни конфискация товара не понуждает предпринимателя свернуть незаконный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU