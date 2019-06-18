Вологодские полицейские конфисковали 86 литров алкоголя
В Вологде сотрудники полиции изъяли порядка 86 литров непищевой спиртосодержащей продукции.
Сотрудники полиции провели очередной рейд по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В торговом павильоне, расположенном на улице Герцена, полицейские изъяли 859 бутылочек непищевой спиртосодержащей продукции общим объемом 85,9 литра.
В отношении продавца составлен протокол по ст. 14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).
Ему грозит штраф в пять тысяч рублей с конфискацией незаконного алкоголя.
К слову, эта торговая точка не первый раз попадает в поле зрения полицейских.
Однако ни штраф, ни конфискация товара не понуждает предпринимателя свернуть незаконный бизнес.
ИСТОЧНИК KP.RU