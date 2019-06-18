"Дэу Нексия" въехала под грузовик в Череповце

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-18T12:29:48+03:00

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На улице Краснодонцев, возле дома №3, в Череповце произошло ДТП с участием грузовика: под него буквально въехала легковушка. От удара ее развернуло и деформировало.

Как сообщила инспектор по пропаганде ПДД Анна Залюбовская, «Дэу Нексия» неосторожно перестраивалась.

По данным очевидцев, пострадал водитель легковушки, у мужчины 53 лет, зажало ноги. Чтобы высвободить его из капкана, пришлось прибегнуть помощи спасателей. С переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением водителя «Дэу» доставили в МСЧ «Северсталь».

ИСТОЧНИК KP.RU