2019-06-18T11:59:03+03:00
Общество

В Череповце найдена плантация конопли

Череповчанин устроил ее в гаражном боксе
Иван Чухнин
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Фото портрала Город Че.Фото портрала Город Че.
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В Череповце обнаружена плантация, на которой культивировалась конопля. Сотрудник полиции обнаружили ее в гараже, который принадлежит местному жителю.

Полицейские отправились проверять звонок - бдительный прохожий позвонил о брошенном между гаражами велосипеде.

Необходиммо было установить - не был ли этот велосипед украден.

Однако к велосипеду подошел молодой мужчина и представился его хозяином. При этом череповчанин вел себя подозрительно.

Во время разговора полицейские установили причину его беспокойства.

Осмотрев близлежащий гараж, они выяснили, что там у 32 – летнего череповчанина плантация с кустами конопли. Там же находились средства для выращивания и обработки.

Всего было изъято 12 кустов нарко-растения, а также средства для культивирования и обработки конопли. «Плантатором» занялась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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