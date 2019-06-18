В Череповце найдена плантация конопли
В Череповце обнаружена плантация, на которой культивировалась конопля. Сотрудник полиции обнаружили ее в гараже, который принадлежит местному жителю.
Полицейские отправились проверять звонок - бдительный прохожий позвонил о брошенном между гаражами велосипеде.
Необходиммо было установить - не был ли этот велосипед украден.
Однако к велосипеду подошел молодой мужчина и представился его хозяином. При этом череповчанин вел себя подозрительно.
Во время разговора полицейские установили причину его беспокойства.
Осмотрев близлежащий гараж, они выяснили, что там у 32 – летнего череповчанина плантация с кустами конопли. Там же находились средства для выращивания и обработки.
Всего было изъято 12 кустов нарко-растения, а также средства для культивирования и обработки конопли. «Плантатором» занялась полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU