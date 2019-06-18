В Череповце найдена плантация конопли

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-18T11:59:03+03:00

Череповчанин устроил ее в гаражном боксе

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В Череповце обнаружена плантация, на которой культивировалась конопля. Сотрудник полиции обнаружили ее в гараже, который принадлежит местному жителю.

Полицейские отправились проверять звонок - бдительный прохожий позвонил о брошенном между гаражами велосипеде.

Необходиммо было установить - не был ли этот велосипед украден.

Однако к велосипеду подошел молодой мужчина и представился его хозяином. При этом череповчанин вел себя подозрительно.

Во время разговора полицейские установили причину его беспокойства.

Осмотрев близлежащий гараж, они выяснили, что там у 32 – летнего череповчанина плантация с кустами конопли. Там же находились средства для выращивания и обработки.

Всего было изъято 12 кустов нарко-растения, а также средства для культивирования и обработки конопли. «Плантатором» занялась полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU