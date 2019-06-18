В Череповце из окна гостиницы выпал постоялец и погиб
Постоялец выпал из окна череповецкой гостиницы и погиб.
ЧП случилось в Череповце 15 июня. Ночью из окна на втором этаже местной гостиницы выпал мужчина. Он приземлился на асфальти и получил серьезные травмы.
Как оказалось, это постоялец 1954 года рождения. На место были вызваны скорая помощь и поилиция. Пострадавший был экстренно доставлен в реанимацию. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. 65-летний постоялец умер.
По словам медиков, мужчина был нетрезв. Вероятно, это и привело к трагедии.
Следователи проверяют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по ВО.
ИСТОЧНИК KP.RU