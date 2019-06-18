2019-06-18T11:24:16+03:00
Происшествия

В Череповце из окна гостиницы выпал постоялец и погиб

Ведется проверка всех обстоятельств ЧП
Иван Чухнин
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Постоялец выпал из окна череповецкой гостиницы и погиб.

ЧП случилось в Череповце 15 июня. Ночью из окна на втором этаже местной гостиницы выпал мужчина. Он приземлился на асфальти и получил серьезные травмы.

Как оказалось, это постоялец 1954 года рождения. На место были вызваны скорая помощь и поилиция. Пострадавший был экстренно доставлен в реанимацию. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. 65-летний постоялец умер.

По словам медиков, мужчина был нетрезв. Вероятно, это и привело к трагедии.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в СУ СК РФ по ВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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