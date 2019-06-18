В Череповце начнут выпускать витаминизированную молочную продукцию

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-18T11:16:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На Череповецком молочном заводе планируется реализовать новый инвестпроект - здесь намерены выпускать линейку витаминизированных продуктов. Об этом сообщает портал Город Че.

Предприятие вышло на объем 75-100 тонн в сутки и готово наращивать объемы до 250...

- Я очень надеюсь, что у нас появится новое производство с новой ассортиментной линейкой – витаминизированных молочных продуктов, - сказала мэр Череповца Елена Авдеева.

Как сообщила гендиректор предприятия Анжелика Аносова, сейчас используется не более 30-40% потенциально возможных мощностей.

Что касается конкретных характеристик новой продукции, Анжелика Аносова секрета не раскрыла, но привела в пример Прибалтику, где мало солнца и выпускается продукция с витамином D и витаминами, которые в синергии с D дают эффективный результат.

- Мы будем рассматривать ту витаминную композицию, которая необходима для нашей территории, - сказала она. Линейку новой продукции ориентировочно планируют запустить к концу 2019 года.

Как заметила мэр города, перед предприятием может встать вопрос нехватки молока. Решать его будут за счет крестьянско-фермерских хозяйств Череповецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU