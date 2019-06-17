2019-06-17T23:12:57+03:00
Авто

Ночью в Вологде рисуют разметку за 3 миллиона рублей

Вплоть до 30 июня планируют проводить работы по нанесению дорожной разметки
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новую разметку уже можно оценить на Октябрьском мосту и Пошехонском путепроводе. Дорожники наносят горизонтальную разметку и рисуют пешеходные переходы. Все работы проходят ночью, чтобы не образовывать заторы. Наносят эмаль как ручным способом, так и механизированным, покрашенное посыпают микростеклошариками для светоотражающего эффекта. За такую работу организации "Знак-Трейд СПб" выплатят 3,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За некачественный лосось оштрафовали вологодскую фирму
В Вологде снова пройдет Voices
В Вологде орудовали мебельные мошенники
Крайне жестокое убийство на вологодской трассе - пенсионера сожгли прямо в машине
В Вологде из-за отключения электричества отключилось радио, интернет, светофоры
В Вологде ночью сожгли несколько дорогих иномарок
В Череповце судят пьяного водителя-рецидивиста, катавшегося по кладбищу
На обходе Вологды временно изменили движение транспорта
Вологжане потеряли за день 300 тысяч на элементарной банковской схеме
Танцы на капоте: череповчанка повредила ретро-автомобиль
Иван Поздняков будет защищать права вологодских пенсионеров
Гран-при фестиваля "Город ремесел" получила работа Марии Медковой и ее 20 учениц
Вологодские вузы опубликовали количество бюджетных мест
В Череповце горел "Магнит"