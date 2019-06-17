Ночью в Вологде рисуют разметку за 3 миллиона рублей
Вплоть до 30 июня планируют проводить работы по нанесению дорожной разметки
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Новую разметку уже можно оценить на Октябрьском мосту и Пошехонском путепроводе. Дорожники наносят горизонтальную разметку и рисуют пешеходные переходы. Все работы проходят ночью, чтобы не образовывать заторы. Наносят эмаль как ручным способом, так и механизированным, покрашенное посыпают микростеклошариками для светоотражающего эффекта. За такую работу организации "Знак-Трейд СПб" выплатят 3,3 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU