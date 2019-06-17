2019-06-17T23:05:22+03:00
Общество

За некачественный лосось оштрафовали вологодскую фирму

Россельхознадзор оштрафовал Арт-рыбу за плохие микробиологические показатели
Евдокия САХАРОВА
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Россельхознадзор обнаружил в одном из магазинов областной столицы замороженные обрези лосося. По микробиологическим показателям лосось проверку не прошел. Инстанция вынесла недобросовестной фирме штраф в 320 000 рублей. Год Арт-рыба пыталась доказать свою невиновность, ей это не удалось.

В областном арбитражном суде постановление отменили, т.к суд согласился, что "микробиологические показатели зависит от условий производства, транспортировки и хранения и определить где именно испортилась продукция сложно". Россельхознадзор апеллировал в вышестоящий суд. В итоге, в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде и арбитражном суд Северо-Западного округа признали штраф правомерным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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