За некачественный лосось оштрафовали вологодскую фирму

СЕГОДНЯ 23:05 2019-06-17T23:05:22+03:00

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Россельхознадзор обнаружил в одном из магазинов областной столицы замороженные обрези лосося. По микробиологическим показателям лосось проверку не прошел. Инстанция вынесла недобросовестной фирме штраф в 320 000 рублей. Год Арт-рыба пыталась доказать свою невиновность, ей это не удалось.

В областном арбитражном суде постановление отменили, т.к суд согласился, что "микробиологические показатели зависит от условий производства, транспортировки и хранения и определить где именно испортилась продукция сложно". Россельхознадзор апеллировал в вышестоящий суд. В итоге, в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде и арбитражном суд Северо-Западного округа признали штраф правомерным.

ИСТОЧНИК KP.RU