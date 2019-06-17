В Вологде снова пройдет Voices
В этом году планируется "Эхо Voices", а в следующем уже полноценный фестиваль
-Фото: Оргкомитет фестиваля молодого европейского кино VOICES
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Начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский сообщил, что в этом году в областной столице пройдет "Эхо Voices". 28 июня приедут организаторы, будут принимать решения о сроках и программе. Обещают кинопоказы европейского кино, пикники, концерты, но жюри не будет. Средства уже на мероприятие выделены. IX полноценный фестиваль Voices пройдет в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU