2019-06-17T22:39:18+03:00
Звезды

В Вологде снова пройдет Voices

В этом году планируется "Эхо Voices", а в следующем уже полноценный фестиваль
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Оргкомитет фестиваля молодого европейского кино VOICES
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Начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский сообщил, что в этом году в областной столице пройдет "Эхо Voices". 28 июня приедут организаторы, будут принимать решения о сроках и программе. Обещают кинопоказы европейского кино, пикники, концерты, но жюри не будет. Средства уже на мероприятие выделены. IX полноценный фестиваль Voices пройдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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