2019-06-17T22:19:36+03:00
Происшествия

В Вологде орудовали мебельные мошенники

Полицейские выявили 9 пострадавших за 3 года работы фирмы
Евдокия САХАРОВА
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В суд отправилось уголовное дело в отношении руководителя мебельной фирмы "Мебель Строй35". Следствие установило, что на обманутых за три года вологжанах фирма заработала около миллиона рублей. Игорь З. просто брал деньги у клиентов, а обещания не выполнял. Мебель покупатели так и не получили. Зампрокурора областной столицы утвердил обвинительное заключение. Мошеннику грозит до 5 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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