2019-06-17T22:15:14+03:00
Происшествия

Крайне жестокое убийство на вологодской трассе - пенсионера сожгли прямо в машине

Трагедия произошла в в Кич-Городецком районе у деревни Климовщина
Евдокия САХАРОВА
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Под Кич-Городком на дороге "Шестаково-Подволочье" у деревни Климовщина произошло ЧП. На возгорание выехали пожарные, но прибыли лишь через 46 минут - очень удаленное от пожарной части место. Спасательная группа обнаружила на месте полностью выгоревший УАЗик. Внутри на водительском сиденье обгоревший труп 68-летнего мужчины.

Следственный комитет установил, что 33-летний мужчина на Ауди согласился помочь пенсионеру отбуксовать его УАЗик, но получилось так, что иномарку повредили. Водитель взбесился, облил пенсионера бензином и сжег.

За такое может грозить 8-20 лет тюрьмы или пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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