В Вологде из-за отключения электричества отключилось радио, интернет, светофоры
Небольшой апокалипсис произошел в областной столице
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17 июня около часа дня вологжане в соцсетях начали сообщать о том, что внезапно произошло отключение электроэнергии в районе Козленской, части Герцена, Чернышевского и других улиц. Несколько радиостанций замолчало, интернет отключился. Вдоль дорог встали троллейбусы, перестали работать светофоры. Вероятно, причиной является сбой на магистральных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU