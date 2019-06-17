В Вологде ночью сожгли несколько дорогих иномарок

СЕГОДНЯ 21:43 2019-06-17T21:43:58+03:00

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В областном центре 17 июня в 00:41 в дежурную часть поступил звонок о пожаре на автостоянке. В микрорайоне Прибрежный у дома 6а улицы Леденцова неизвестные подожгли внедорожник "Лексус NX200", кроссовер "Хонда CRV" - ими владеет один человек и они больше всех пострадали. Оплавился и автомобиль "Хонда Аккорд".

Две пожарные машины и 5 пожарных приехали на место ЧП и за несколько минут потушили пламя. "Лексус" и "Хонда CRV" повреждены моторные отсеки, выгорел салон, внешнее покрытие. "Хонде Аккорд" повезло больше - оплавлен только бампер и лак. Люди в пожаре не пострадали. На данный момент выясняется, кто мог пойти на это преступление, подсчитывается ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU