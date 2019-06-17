В Череповце судят пьяного водителя-рецидивиста, катавшегося по кладбищу

СЕГОДНЯ 21:31 2019-06-17T21:31:45+03:00

Мужчина не мог внятно говорить — он был в состоянии сильного алкогольного опьянения

Изменить размер текста: A A

Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что в Череповце завели уголовное дело на пьяного водителя-рецидивиста. 37-летний мужчина еще до последнего инцидента был лишен водительских прав, привлекался за нетрезвую езду. Теперь по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" ему светит 2 года тюрьмы.

Накануне в дежурную часть позвонили череповчане - пожаловались на неадекватного водителя, который выписывал кренделя на своей "Шкоде" по кладбищу №4. На выезде полицейские остановили транспортное средство - в нем оказался водитель с пассажиром и бутылкой крепкого спиртного. Задержанный не мог внятно говорить из-за сильного опьянения 0,7 мг/л, что в более чем 4 раза превышает допустимую норму.

ИСТОЧНИК KP.RU