2019-06-17T21:31:45+03:00
Авто

В Череповце судят пьяного водителя-рецидивиста, катавшегося по кладбищу

Мужчина не мог внятно говорить — он был в состоянии сильного алкогольного опьянения
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что в Череповце завели уголовное дело на пьяного водителя-рецидивиста. 37-летний мужчина еще до последнего инцидента был лишен водительских прав, привлекался за нетрезвую езду. Теперь по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" ему светит 2 года тюрьмы.

Накануне в дежурную часть позвонили череповчане - пожаловались на неадекватного водителя, который выписывал кренделя на своей "Шкоде" по кладбищу №4. На выезде полицейские остановили транспортное средство - в нем оказался водитель с пассажиром и бутылкой крепкого спиртного. Задержанный не мог внятно говорить из-за сильного опьянения 0,7 мг/л, что в более чем 4 раза превышает допустимую норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Вологде рисуют разметку за 3 миллиона рублей
За некачественный лосось оштрафовали вологодскую фирму
В Вологде снова пройдет Voices
В Вологде орудовали мебельные мошенники
Крайне жестокое убийство на вологодской трассе - пенсионера сожгли прямо в машине
В Вологде из-за отключения электричества отключилось радио, интернет, светофоры
В Вологде ночью сожгли несколько дорогих иномарок
На обходе Вологды временно изменили движение транспорта
Вологжане потеряли за день 300 тысяч на элементарной банковской схеме
Танцы на капоте: череповчанка повредила ретро-автомобиль
Иван Поздняков будет защищать права вологодских пенсионеров
Гран-при фестиваля "Город ремесел" получила работа Марии Медковой и ее 20 учениц
Вологодские вузы опубликовали количество бюджетных мест
В Череповце горел "Магнит"