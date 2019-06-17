На обходе Вологды временно изменили движение транспорта
На неделю перекрыли движение на спуске с транспортной развязки на трассу А-114 Вологда-Новая Ладога в сторону города
Упрдор "Холмогоры"
Изменить размер текста:
Дорожниками было принято решение перекрыть движение на спуске с транспортной развязки на трассу А-114 Вологда-Новая Ладога в сторону Вологды с этого понедельника до следующего. Производится замена барьеров на строящемся обходе города.
Объехать ремонтные работы можно через Ананьинскую до поселка Ватланово с поворотом направо на А-114, либо через развязку по правоповоротному съезду на А-114 до разворота в обратном направлении в районе поселка Ермаково.
Специалисты просят внимательно следить за временными дорожными знаками. 24 июня обещают открыть движение по старому маршруту.
ИСТОЧНИК KP.RU