2019-06-17T21:12:26+03:00
Авто

На обходе Вологды временно изменили движение транспорта

На неделю перекрыли движение на спуске с транспортной развязки на трассу А-114 Вологда-Новая Ладога в сторону города
Евдокия САХАРОВА
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Упрдор "Холмогоры"Упрдор "Холмогоры"
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Дорожниками было принято решение перекрыть движение на спуске с транспортной развязки на трассу А-114 Вологда-Новая Ладога в сторону Вологды с этого понедельника до следующего. Производится замена барьеров на строящемся обходе города.

Объехать ремонтные работы можно через Ананьинскую до поселка Ватланово с поворотом направо на А-114, либо через развязку по правоповоротному съезду на А-114 до разворота в обратном направлении в районе поселка Ермаково.

Специалисты просят внимательно следить за временными дорожными знаками. 24 июня обещают открыть движение по старому маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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