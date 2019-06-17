Вологжане потеряли за день 300 тысяч на элементарной банковской схеме

СЕГОДНЯ 21:02 2019-06-17T21:02:34+03:00

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Пресс-служба УМВД сообщила, что 13 жителей Вологды пожаловались на мошеннические действия: им позвонили якобы из банка и попросили передать все данные карты для "разблокировки", потом с их счетов исчезли финансы. Сотрудники банка никогда не запрашивают секретные коды! Сумма общего ущерба составила 300 тысяч рублей.

Ранее Комсомольская Правда освещала подобное мошенничество в Череповце. Череповчан удалось обмануть на 500 000 рублей за сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU