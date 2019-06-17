Танцы на капоте: череповчанка повредила ретро-автомобиль

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-17T17:36:44+03:00

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В ночном клубе пьяная череповчанка танцевала на раритетной машине. В результате у легковушки помялся кузов.

ЧП случилось в ночном клубе "Платина" накануне ночью - около 3 часов ночи. В увеселительном заведении был поврежден выставочный ретро-автомобиль Москвич-412.

Одна из посетительниц, хорошо выпив, сумела забраться на капот, а потом на крышу. Охранники согнали ее с машины, однако она сумела вновь потанцевать на старенькой легковушке. В результате у авто оказались помяты капот и крыша.

Работники вызвали Росгвардию.

Танцовщица, а ею оказалась 25-летняя девушка, пыталась все отрицать. Однако, ее зажигательный танец запечатлели камеры видеонаблюдения.

Сейчас с ней разбирается полиция, а владельцы клуба подсчитывают сумму ущерба, чтобы выписать девушке счет..

ИСТОЧНИК KP.RU