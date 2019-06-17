Иван Поздняков будет защищать права вологодских пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:11 2019-06-17T17:17:22+03:00

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Уполномоченным по правам ветеранов и пенсионеров Вологодской области назначен Иван Поздняков.

Огромное количество вопросов и проблем, с которыми ветераны обращаются в разные инстанции, теперь должен попытаться классифицировать и решить совместно с госорганами Иван Анатольевич. Поздняков подчеркнул, что возлагаемая на него миссия чрезвычайно важна. А объемом работ его не напугать.

По образованию Иван Анатольевич - санитарный врач. Но почти 30 лет он отработал на госслужбе, в том числе, в бытность губернатора Вячеслава Позгалева, руководил областным управлением здравоохранения, по март 2012 года состоял в должности первого заместителя губернатора - курировал вопросы социальную сферу региона.

ИСТОЧНИК KP.RU