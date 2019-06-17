Гран-при фестиваля "Город ремесел" получила работа Марии Медковой и ее 20 учениц

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-17T13:22:35+03:00

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Гран-при фестиваля «Город ремесел» получила кружевная скатерть начинающих мастериц из Вологды. Назаны победители в каждой из восьми номинаций фестиваля "Город ремесел".

Были названы лучшие мастера в росписи по дереву и бересте, в женских ремеслах, керамике и гончарном деле, берестоплетении, валянию из шерсти, среди кузнецов и ювелиров, а также "хранителей традиций".

Главный приз фестиваля - гран-при - завоевала коллективная работа «В ночь на Ивана Купала».

Над полутораметровой скатертью трудились 20 юных кружевниц. Победительницы получили сертификат на 100 тыс. рублей – главный приз фестиваля, который учредил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Над скатертью юные мастерицы работали три месяца. И за счет большого размера она выигрышно смотрелась на выставке.

- Рисунок я разработала в 2016 году, он ждал своего часа и команды, которая сможет его воплотить. Кружевоплетением мои ученицы занимаются второй год. Очень боялись не успеть завершить работу, но желание поучаствовать взяло верх, - поделилась руководитель студии кружевоплетения областного Центра научной культуры Мария Медкова.

Всего было вручено 90 наград во «взрослых» номинациях и 64 – в «детских».

ИСТОЧНИК KP.RU