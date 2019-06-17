Вологодские вузы опубликовали количество бюджетных мест
Их число выросло по сравнению с прошлым годом
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20 июня в вологодских вузах начнется приемная кампания. На сайтах опубликованы правила приема, а также количество бесплатных для студентов, то есть бюджетных мест на разные направления.
Итак,ВоГУ опубликовал информацию о 1197 бюджетных местах, в том числе 958 - бакалавриат, 31 - специалитет и 208 - магистратура.
В ЧГУ -1127 бюджетных мест, это выше показателя прошлого года. Бесплатные места появились на специальностях "реклама и связи с общественностью", "туризм", "лингвистика". Кроме того, бесплатные места будут на отделении экономики, управлении персоналом.
ИСТОЧНИК KP.RU