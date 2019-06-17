2019-06-17T11:59:21+03:00
Происшествия

В Череповце горел "Магнит"

Люди не пострадали
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Череповце горел один из магазинов сети "Магнит", что находится на первом этаже жилого дома, что на улице Ломоносова, 10. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Пожар произошел 16 июня. Сигнал поступил в 16.50. На место выехали пожарные.

По данным службы пожаротушения, огнем повреждена наружная отделка на площади 13 квадратных метров. Никто не пострадал.

Официальная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Есть версия, что это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гран-при фестиваля "Город ремесел" получила работа Марии Медковой и ее 20 учениц
Вологодские вузы опубликовали количество бюджетных мест
На Вологодчине разрешения на охоту значительно дешевле оформить удаленно
День медицинского работника отметили в Вологде
Вологжане участвуют в экофлешмобе
Селекционированная снежная лиса Алиса теперь живет в Вологде
72-летний череповчанин сбил пенсионерку
Вологодского пенсионера, нарушившего ПДД, сбил насмерть Форд
В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом
В Вологде водитель на "зубиле" снес женщину, она в реанимации
Мать, не выплатившую 790 894 рубля 20 копеек своим детям, кинут в тюрьму
18 автобусов с наклоном кузова прибыли в Череповец
За скрученный пробег недобросовестный вологжанин заплатит 761 000 рублей
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"