В Череповце горел "Магнит"

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-17T11:59:21+03:00

Люди не пострадали

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В Череповце горел один из магазинов сети "Магнит", что находится на первом этаже жилого дома, что на улице Ломоносова, 10. Об этом сообщает официальный сайт Череповца.

Пожар произошел 16 июня. Сигнал поступил в 16.50. На место выехали пожарные.

По данным службы пожаротушения, огнем повреждена наружная отделка на площади 13 квадратных метров. Никто не пострадал.

Официальная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Есть версия, что это дети.

ИСТОЧНИК KP.RU