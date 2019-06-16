2019-06-16T19:43:56+03:00
Общество

На Вологодчине разрешения на охоту значительно дешевле оформить удаленно

30% скидку можно получить при оплате пошлины через портал Госуслуг
Евдокия САХАРОВА
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Областной Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира сообщил, что теперь при оплате пошлины за разрешение на охоту на региональном портале Госуслуг по УИН охотники получат скидку в 30% - вместо 650 рублей заплатят 455 рублей.

Также изменился порядок получения разрешения на добычу кабана, лося и бурого медведя. Необходимо будет подать два заявления: первое заявление на распределение разрешений, второе - только при одобрении первого - федеральное. На первый этап по каждому виду животных выделено 10 дней: 20-30 июня на кабана и медведя, 20-30 июля на лося. Второй этап подачи бумаг по кабану и медведю начинается с 21 июля, по лосю – с 21 августа. Далее специальная комиссия распределит разрешения по районам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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