2019-06-16T18:50:58+03:00
Общество

День медицинского работника отметили в Вологде

Работникам здравоохранения вручили 80 областных наград
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Олег Кувшинников поздравил медработников и в соцсетяхОлег Кувшинников поздравил медработников и в соцсетях
Изменить размер текста:

16 июня в Вологде отметили всероссийский День медицинского работника. Мероприятие прошло в Вологодском областном колледже искусств, там гостей праздника поздравили первые лица области.

По данным статистики, на данный момент в медицине заняты 23 000 вологжан. По словам губернатора Олега Кувшинникова, передовая задача Правительства региона сейчас - увеличение продолжительности жизни. В регионе действуют программы "Кадры здравоохранения", "Земский врач", "Земский фельдшер", продолжается набор студентов-целевиков, предлагается денежная компенсация ординатуры, выплата сельским молодым врачам в размере 500 000 рублей, ежемесячные выплаты из бюджета по 10 000 рублей в течение трех лет молодым специалистам.

В социальных сетях Олег Кувшинников опубликовал поздравление: "Тысячи работников здравоохранения на Вологодчине видят боль и радость в глазах пациентов. Спасают жизни, помогают, когда мы в них нуждаемся. Спасибо вам, дорогие, за ваши золотые руки и открытое сердце. С праздником!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине разрешения на охоту значительно дешевле оформить удаленно
Вологжане участвуют в экофлешмобе
Селекционированная снежная лиса Алиса теперь живет в Вологде
72-летний череповчанин сбил пенсионерку
Вологодского пенсионера, нарушившего ПДД, сбил насмерть Форд
В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом
В Вологде водитель на "зубиле" снес женщину, она в реанимации
Мать, не выплатившую 790 894 рубля 20 копеек своим детям, кинут в тюрьму
18 автобусов с наклоном кузова прибыли в Череповец
За скрученный пробег недобросовестный вологжанин заплатит 761 000 рублей
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"