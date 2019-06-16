День медицинского работника отметили в Вологде

16 Июнь 18:50 2019-06-16T18:50:58+03:00

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16 июня в Вологде отметили всероссийский День медицинского работника. Мероприятие прошло в Вологодском областном колледже искусств, там гостей праздника поздравили первые лица области.

По данным статистики, на данный момент в медицине заняты 23 000 вологжан. По словам губернатора Олега Кувшинникова, передовая задача Правительства региона сейчас - увеличение продолжительности жизни. В регионе действуют программы "Кадры здравоохранения", "Земский врач", "Земский фельдшер", продолжается набор студентов-целевиков, предлагается денежная компенсация ординатуры, выплата сельским молодым врачам в размере 500 000 рублей, ежемесячные выплаты из бюджета по 10 000 рублей в течение трех лет молодым специалистам.

В социальных сетях Олег Кувшинников опубликовал поздравление: "Тысячи работников здравоохранения на Вологодчине видят боль и радость в глазах пациентов. Спасают жизни, помогают, когда мы в них нуждаемся. Спасибо вам, дорогие, за ваши золотые руки и открытое сердце. С праздником!"

ИСТОЧНИК KP.RU