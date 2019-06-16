Вологжане участвуют в экофлешмобе

16 Июнь 17:44 2019-06-16T17:44:33+03:00

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Бессрочный флешмоб «Чище едешь – дальше будешь» – это всероссийская акция в поддержку альтернативных видов транспорта. По словам организаторов, мероприятие приурочено к Дню велосипеда. Идея акции в экологичном использовании автомобиля, развитии велосипедной инфраструктуры, использовании самокатов, велосипедов и другого экотранспорта.

На сайте акции есть подробные материалы о том, как жить в стиле эко-френдли, проводятся вебинары. После регистрации там можно выполнять разнообразные задания: дополнить карту велоинфраструктуры своего района, отказаться хотя бы на день от авто, добиться установки велопарковки, эковождение, каршеринг или взять попутчика. Каждое задание снабжено подробными инструкциями. За выполненные задания дают баллы, за баллы призы.

Участие в акции поможет улучшить качество воздуха, самочувствие вологжан, ликвидировать безграмотность населения в вопросах экологии. Попробуйте получить удовольствие от альтернативных видов транспорта и заявите о своей активной жизненной позиции хэштегом #чищеедешьдальшебудешь

ИСТОЧНИК KP.RU