Селекционированная снежная лиса Алиса теперь живет в Вологде

16 Июнь 17:15 2019-06-16T17:15:22+03:00

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Искусственно выведенная снежная лисичка Алиса теперь живет в Ботаническом Саду Вологды. Девочке шесть недель, сейчас она питается паштетом. Такие лисицы в дикой природе не встречаются вообще, она выведена человеком. Для грузинских лис типичная окраска - это белая шерстка с черными пятнышками. Напомним, что Ботанический сад открылся областной столице весной 2016 года. Там представлены 300 видов флоры со всего мира и даже есть краснокнижные. на данный момент на территории сада проживают 100 видов животных и насекомых. 22 июня обещают представить еще одного обитателя зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU