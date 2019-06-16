2019-06-16T17:15:22+03:00
Общество

Селекционированная снежная лиса Алиса теперь живет в Вологде

В Ботанический Сад Вологды привезли грузинскую лису
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Искусственно выведенная снежная лисичка Алиса теперь живет в Ботаническом Саду Вологды. Девочке шесть недель, сейчас она питается паштетом. Такие лисицы в дикой природе не встречаются вообще, она выведена человеком. Для грузинских лис типичная окраска - это белая шерстка с черными пятнышками. Напомним, что Ботанический сад открылся областной столице весной 2016 года. Там представлены 300 видов флоры со всего мира и даже есть краснокнижные. на данный момент на территории сада проживают 100 видов животных и насекомых. 22 июня обещают представить еще одного обитателя зоосада.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине разрешения на охоту значительно дешевле оформить удаленно
День медицинского работника отметили в Вологде
Вологжане участвуют в экофлешмобе
72-летний череповчанин сбил пенсионерку
Вологодского пенсионера, нарушившего ПДД, сбил насмерть Форд
В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом
В Вологде водитель на "зубиле" снес женщину, она в реанимации
Мать, не выплатившую 790 894 рубля 20 копеек своим детям, кинут в тюрьму
18 автобусов с наклоном кузова прибыли в Череповец
За скрученный пробег недобросовестный вологжанин заплатит 761 000 рублей
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"