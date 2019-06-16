2019-06-16T16:37:13+03:00
Происшествия

72-летний череповчанин сбил пенсионерку

ЧП произошло в городе металлургов на улице Олимпийской рано утром
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По информации из пресс-службы УМВД по Вологодской области, в 7:38 утра возле дома 25 на улице Олимпийской произошло ДТП. 72-летний мужчина, управляя "Ладой Калиной" совершил наезд на 57-летнюю женщину.

Трагедия случилась прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину госпитализировали медики. На данный момент специалисты исследуют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине разрешения на охоту значительно дешевле оформить удаленно
День медицинского работника отметили в Вологде
Вологжане участвуют в экофлешмобе
Селекционированная снежная лиса Алиса теперь живет в Вологде
Вологодского пенсионера, нарушившего ПДД, сбил насмерть Форд
В центре Вологды рейсовый автобус въехал в Мерседес с прицепом
В Вологде водитель на "зубиле" снес женщину, она в реанимации
Мать, не выплатившую 790 894 рубля 20 копеек своим детям, кинут в тюрьму
18 автобусов с наклоном кузова прибыли в Череповец
За скрученный пробег недобросовестный вологжанин заплатит 761 000 рублей
Бывшие школьники газелями вывозили металл с череповецких дач
Простейшей схемой мошенники обманули череповчан на полмиллиона рублей за день
Пьяный череповчанин заколол брата сразу после похорон матери
Четыре вологжанина перевернулись на моторке на карельском озере
Потерявшийся в Шексне подросток найден утонувшим
Вандалы испортили несколько шатров в центре Вологды
В Вологде ищут 16-летнюю девушку, ушедшую из дома
В Вологде преобразился Пионерский сквер
Сегодня в Вологде стартует фестиваль "Город ремесел"