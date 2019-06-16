72-летний череповчанин сбил пенсионерку
ЧП произошло в городе металлургов на улице Олимпийской рано утром
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По информации из пресс-службы УМВД по Вологодской области, в 7:38 утра возле дома 25 на улице Олимпийской произошло ДТП. 72-летний мужчина, управляя "Ладой Калиной" совершил наезд на 57-летнюю женщину.
Трагедия случилась прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. Женщину госпитализировали медики. На данный момент специалисты исследуют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU